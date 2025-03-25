Росія атакувала Харьківську область дронами: масштабна пожежа та зруйновані будівлі

Атака на Україну

Нагадаємо, що у Миргородському районі на Полтавщині внаслідок російської атаки дронами-камікадзе було пошкоджено ангар, двоє працівників підприємства отримали поранення.

Вранці повідомлялося, що окупанти вдарили "Шахедами" по Запорізькому району, спричинивши руйнування та поранивши двох людей.

Також у ДСНС розповіли, що вночі російські дрони атакували два райони Київщини, внаслідок чого на складах загорілися пожежі.

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