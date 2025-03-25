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Росія атакувала Харьківську область дронами: масштабна пожежа та зруйновані будівлі

Фото: Атака дронами на Харьківську область (DSNSODE)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала масованого удару безпілотниками по Ізюму. Внаслідок атаки зруйновані будівлі та виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Вчора, 24 березня російські війська здійснили масовану атаку на Ізюм на Харківщині, випустивши 14 безпілотників по цивільному підприємству.

Унаслідок ударів спалахнула масштабна пожежа, повідомляють ДСНС.

Фото: ДСНС України

Вогонь охопив конструкції семи зруйнованих будівель, три автомобілі та територію за межами підприємства. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідовували займання.

 Фото: ДСНС України

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Атака на Україну

Нагадаємо, що у Миргородському районі на Полтавщині внаслідок російської атаки дронами-камікадзе було пошкоджено ангар, двоє працівників підприємства отримали поранення.

Вранці повідомлялося, що окупанти вдарили "Шахедами" по Запорізькому району, спричинивши руйнування та поранивши двох людей.

Також у ДСНС розповіли, що вночі російські дрони атакували два райони Київщини, внаслідок чого на складах загорілися пожежі.

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Російська ФедераціяІзюмВійна в УкраїніАтака дронів