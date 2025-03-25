Россия атаковала Харьковскую область дронами: масштабный пожар и разрушенные здания

Россия нанесла массированный удар беспилотниками по Изюму. В результате атаки разрушены здания и возник масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Вчера, 24 марта российские войска совершили массированную атаку на Изюм на Харьковщине, выпустив 14 беспилотников по гражданскому предприятию.
В результате ударов вспыхнул масштабный пожар, сообщают ГСЧС.
Огонь охватил конструкции семи разрушенных зданий, три автомобиля и территорию за пределами предприятия. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, что в Миргородском районе Полтавской области в результате российской атаки дронами-камикадзе был поврежден ангар, двое работников предприятия получили ранения.
Утром сообщалось, что оккупанты ударили "Шахедами" по Запорожскому району, вызвав разрушения и ранив двух человек.
Также в ГСЧС рассказали, что ночью российские дроны атаковали два района Киевской области, в результате чего на складах загорелись пожары.
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