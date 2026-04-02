Росія атакувала Харків дронами: є постраждалі, серед них дитина

Увечері 2 квітня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову, влучання зафіксовано у трьох районах міста.

Які райони постраждали Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворожі дрони завдали ударів одразу в трьох районах Харкова - Новобаварському, Шевченківському та Київському. На місцях деяких влучань виникли пожежі. Спочатку Терехов зазначив, що інформація про постраждалих не надходила, однак згодом уточнив: у Новобаварському районі є двоє постраждалих. Постраждалі звернулися до медиків За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів БпЛА постраждали: 8-річна дівчинка

53-річний чоловік

74-річна жінка Медики діагностували в них гостру реакцію на стрес. Наразі постраждалим надається медична допомога.