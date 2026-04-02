Россия атаковала Харьков дронами: есть пострадавшие, среди них ребенок

21:33 02.04.2026 Чт
На местах некоторых попаданий возникли пожары
aimg Екатерина Коваль
Иллюстративное фото: россияне ударили дронами по Харькову (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Вечером 2 апреля российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову, попадания зафиксированы в трех районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и городского голову Игоря Терехова.

Какие районы пострадали

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что вражеские дроны нанесли удары сразу в трех районах Харькова - Новобаварском, Шевченковском и Киевском. На местах некоторых попаданий возникли пожары.

Сначала Терехов отметил, что информация о пострадавших не поступала, однако впоследствии уточнил: в Новобаварском районе есть двое пострадавших.

Пострадавшие обратились к медикам

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате ударов БпЛА пострадали:

  • 8-летняя девочка

  • 53-летний мужчина

  • 74-летняя женщина

Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, Харьков и область находятся под постоянными российскими обстрелами с начала полномасштабного вторжения. Из-за близости к границе с РФ город практически ежедневно страдает от ударов дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами.

Вечером 1 апреля российские войска нанесли удар боевым дроном "Молния" по Шевченковскому району. Беспилотник попал в многоэтажку - взрывной волной выбило окна.

В ночь на 27 марта оккупанты атаковали другой многоквартирный дом. По данным ГСЧС, тогда пострадали восемь человек. Утром 26 марта "Шахед" упал рядом с рестораном, ранения получил один человек.

Днем 25 марта дроны ударили сразу в двух районах - Холодногорском и Новобаварском. Там было повреждено жилье и машины, среди местных жителей есть пострадавшие.

