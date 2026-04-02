Россия атаковала Харьков дронами: есть пострадавшие, среди них ребенок
Вечером 2 апреля российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову, попадания зафиксированы в трех районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и городского голову Игоря Терехова.
Какие районы пострадали
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что вражеские дроны нанесли удары сразу в трех районах Харькова - Новобаварском, Шевченковском и Киевском. На местах некоторых попаданий возникли пожары.
Сначала Терехов отметил, что информация о пострадавших не поступала, однако впоследствии уточнил: в Новобаварском районе есть двое пострадавших.
Пострадавшие обратились к медикам
По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате ударов БпЛА пострадали:
-
8-летняя девочка
-
53-летний мужчина
-
74-летняя женщина
Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Напомним, Харьков и область находятся под постоянными российскими обстрелами с начала полномасштабного вторжения. Из-за близости к границе с РФ город практически ежедневно страдает от ударов дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами.
Вечером 1 апреля российские войска нанесли удар боевым дроном "Молния" по Шевченковскому району. Беспилотник попал в многоэтажку - взрывной волной выбило окна.
В ночь на 27 марта оккупанты атаковали другой многоквартирный дом. По данным ГСЧС, тогда пострадали восемь человек. Утром 26 марта "Шахед" упал рядом с рестораном, ранения получил один человек.
Днем 25 марта дроны ударили сразу в двух районах - Холодногорском и Новобаварском. Там было повреждено жилье и машины, среди местных жителей есть пострадавшие.