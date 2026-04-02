Россия атаковала Харьков дронами: есть пострадавшие, среди них ребенок

Вечером 2 апреля российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову, попадания зафиксированы в трех районах города.

Какие районы пострадали Городской голова Игорь Терехов сообщил, что вражеские дроны нанесли удары сразу в трех районах Харькова - Новобаварском, Шевченковском и Киевском. На местах некоторых попаданий возникли пожары. Сначала Терехов отметил, что информация о пострадавших не поступала, однако впоследствии уточнил: в Новобаварском районе есть двое пострадавших. Пострадавшие обратились к медикам По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате ударов БпЛА пострадали: 8-летняя девочка

53-летний мужчина

74-летняя женщина Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.