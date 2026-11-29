За словами глави держави, російські війська намагаються скористатися наближенням холодів і посилюють удари по енергетиці та інших об'єктах критичної інфраструктури.

Зокрема, під атакою опинилися підстанції у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Харківській та Одеській областях. Водночас російські удари спрямовувалися і по житловій забудові.

Крім того, у ніч на 29 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок в Одесі. Внаслідок атаки загинула жінка.

У Запоріжжі після нічного удару російських керованих авіабомб по житловому кварталу тривали пошуково-рятувальні роботи. За словами Зеленського, поблизу місця атаки не було жодного військового об'єкта.

Внаслідок удару поранення дістали п'ятеро людей, серед них - 14-річна дівчинка. Рятувальники ДСНС витягли її з-під завалів. Мати дитини загинула.

Президент висловив співчуття родинам загиблих і подякував рятувальникам, ремонтним бригадам та іншим службам, які ліквідовують наслідки російських атак і допомагають постраждалим.

"Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, - це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає", - підсумував Зеленський.



Удари РФ по Україні в ніч на 29 листопада

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада Росія атакувала Україну 140 безпілотниками. Українська ППО збила або подавила 101 дрон, однак влучання зафіксували на 27 локаціях.

Під ударом опинилася Одеса, де російський дрон влучив у багатоповерхівку. Загинула жінка.