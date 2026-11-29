Російські війська протягом тижня атакували енергетичну інфраструктуру України в п'яти областях. Загалом окупанти застосували понад 1960 ударних безпілотників, більш як 1600 керованих авіабомб і вісім ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.
За словами глави держави, російські війська намагаються скористатися наближенням холодів і посилюють удари по енергетиці та інших об'єктах критичної інфраструктури.
Зокрема, під атакою опинилися підстанції у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Харківській та Одеській областях. Водночас російські удари спрямовувалися і по житловій забудові.
Крім того, у ніч на 29 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок в Одесі. Внаслідок атаки загинула жінка.
У Запоріжжі після нічного удару російських керованих авіабомб по житловому кварталу тривали пошуково-рятувальні роботи. За словами Зеленського, поблизу місця атаки не було жодного військового об'єкта.
Внаслідок удару поранення дістали п'ятеро людей, серед них - 14-річна дівчинка. Рятувальники ДСНС витягли її з-під завалів. Мати дитини загинула.
Президент висловив співчуття родинам загиблих і подякував рятувальникам, ремонтним бригадам та іншим службам, які ліквідовують наслідки російських атак і допомагають постраждалим.
"Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, - це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає",
Нагадаємо, у ніч на 29 листопада Росія атакувала Україну 140 безпілотниками. Українська ППО збила або подавила 101 дрон, однак влучання зафіксували на 27 локаціях.
Під ударом опинилася Одеса, де російський дрон влучив у багатоповерхівку. Загинула жінка.
Також росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинула жінка, ще двоє людей постраждали, серед них 14-річна дівчинка, яку рятувальники витягли з-під завалів.
Уранці дрони дісталися Харкова. Один безпілотник влучив у парковку та спричинив пожежу в автомобілі, інший упав поблизу житлових будинків.