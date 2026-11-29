Російські війська вранці 29 листопада атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок влучання ворожого дрона загорівся автомобіль на парковці, також зафіксовано пошкодження вікон у житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера Харкова Ігора Терехова.

За словами Терехова, один із ворожих безпілотників атакував парковку в Шевченківському районі міста. Внаслідок удару загорівся автомобіль. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Ще одне влучання зафіксували в Немишлянському районі. Дрон упав неподалік житлових будинків, у деяких із них вибило вікна.

"Деталі зʼясовуємо", - зазначив Терехов.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників для Харкова. Також, о 7:40 військові повідомили про рух реактивних дронів над Харківською областю.

"Реактивні БпЛА на Харківщині повз Краснопавлівку у західному напрямку", - йшлося в повідомленні Повітряних сил.