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Росія атакувала дроном житловий будинок в Одесі, є руйнування і поранені

15:47 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Росія атакувала дроном житловий будинок в Одесі, є руйнування і поранені Фото: Росія атакувала Одесу "Шахедом" (Getty Images)
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Окупанти ударили по Одесі дроном удень 28 вересня. БпЛА зруйнував житлову забудову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Одеської МВА Сергія Лисака у Telegram, Повітряних Сил ЗСУ у Telegram та начальника Одеськоъ ОВА Олега Кіпера у Telegram.

РФ била по Одесі реактивним дроном

Повітряні сили попередили про реактивний "Шахед", який прямує у напрямку Одеси о 15.00.

Майже одразу у пабліках почали писати про сильний вибух у місті.

Пізніше Лисак повідомив, що ворог атакував місто.

"Пошкоджений житловий будинок. Деталі зʼясовуємо", - каже він.

О 15.37 Кіпер уточнив, що під час цієї атаки є принаймні троє постраждалих та пошкоджено багатоквартирний будинок.

"За попередніми даними, троє людей постраждали. Одна квартира зруйнована. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, скління та балкони на кількох поверхах", - каже він.

Також у будинку виникла пожежа.

О 15.42 Лисак додав, що внаслідок ворожої атаки зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки.

"Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1 по 11 поверхи", каже він.

За його словами, всі служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям.

Оновлено о 16.08

Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Одесі.

Серед них двоє людей, яких шпиталізували:

  • 56-річний чоловік,
  • 37-річна жінка.

Також постраждали двоє дівчат 17 та 18 років.

"Медики надали їм допомогу на місці. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - уточнив Кіпер.

Раніше РБК-Україна писало, що уночі 24 вересня росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

Крім того, Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі 21 вересня.

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