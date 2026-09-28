Росія атакувала дроном житловий будинок в Одесі, є руйнування і поранені
Окупанти ударили по Одесі дроном удень 28 вересня. БпЛА зруйнував житлову забудову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Одеської МВА Сергія Лисака у Telegram, Повітряних Сил ЗСУ у Telegram та начальника Одеськоъ ОВА Олега Кіпера у Telegram.
РФ била по Одесі реактивним дроном
Повітряні сили попередили про реактивний "Шахед", який прямує у напрямку Одеси о 15.00.
Майже одразу у пабліках почали писати про сильний вибух у місті.
Пізніше Лисак повідомив, що ворог атакував місто.
"Пошкоджений житловий будинок. Деталі зʼясовуємо", - каже він.
О 15.37 Кіпер уточнив, що під час цієї атаки є принаймні троє постраждалих та пошкоджено багатоквартирний будинок.
"За попередніми даними, троє людей постраждали. Одна квартира зруйнована. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, скління та балкони на кількох поверхах", - каже він.
Також у будинку виникла пожежа.
О 15.42 Лисак додав, що внаслідок ворожої атаки зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки.
"Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1 по 11 поверхи", каже він.
За його словами, всі служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям.
Оновлено о 16.08
Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Одесі.
Серед них двоє людей, яких шпиталізували:
- 56-річний чоловік,
- 37-річна жінка.
Також постраждали двоє дівчат 17 та 18 років.
"Медики надали їм допомогу на місці. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - уточнив Кіпер.
Раніше РБК-Україна писало, що уночі 24 вересня росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.
Крім того, Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі 21 вересня.