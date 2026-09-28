Россия атаковала дроном жилой дом в Одессе, есть разрушения и раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Одесской МВА Сергея Лысака в Telegram , Воздушных Сил ВСУ в Telegram и начальника Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

РФ била по Одессе реактивным дроном

Воздушные силы предупредили о реактивном "Шахеде", который направляется в направлении Одессы в 15.00.

Почти сразу в пабликах начали писать о взрыве в городе.

Позже Лысак сообщил, что враг атаковал город.

"Поврежден жилой дом. Детали выясняем", - говорит он.

В 15.37 Кипер уточнил, что во время этой атаки есть по крайней мере три пострадавших и поврежден многоквартирный дом.

"По предварительным данным, три человека пострадали. Одна квартира разрушена. Взрывной волной поврежден фасад, остекление и балконы на нескольких этажах", - говорит он.

Также в доме возник пожар.

В 15.42 Лысак добавил, что в результате вражеской атаки разрушена квартира на 12-м этаже многоэтажки.

"Повреждены фасад, балконы и окна дома с 1 по 11 этажи", говорит он.

По его словам, все службы находятся на местах. Разворачиваются оперативные штабы для помощи людям.

Оновлено в 16.08

Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что известно уже о четырех пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Одессе.

Среди них два человека, которых госпитализировали:

56-летний мужчина,

37-летняя женщина.

Также пострадали две девушки 17 и 18 лет.

"Медики оказали им помощь на месте. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий", - уточнил Кипер.