Россия атаковала дроном жилой дом в Одессе, есть разрушения и раненые
Jккупанты ударили по Одессе дроном днем 28 сентября. БПЛА разрушил жилую застройку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Одесской МВА Сергея Лысака в Telegram, Воздушных Сил ВСУ в Telegram и начальника Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
РФ била по Одессе реактивным дроном
Воздушные силы предупредили о реактивном "Шахеде", который направляется в направлении Одессы в 15.00.
Почти сразу в пабликах начали писать о взрыве в городе.
Позже Лысак сообщил, что враг атаковал город.
"Поврежден жилой дом. Детали выясняем", - говорит он.
В 15.37 Кипер уточнил, что во время этой атаки есть по крайней мере три пострадавших и поврежден многоквартирный дом.
"По предварительным данным, три человека пострадали. Одна квартира разрушена. Взрывной волной поврежден фасад, остекление и балконы на нескольких этажах", - говорит он.
Также в доме возник пожар.
В 15.42 Лысак добавил, что в результате вражеской атаки разрушена квартира на 12-м этаже многоэтажки.
"Повреждены фасад, балконы и окна дома с 1 по 11 этажи", говорит он.
По его словам, все службы находятся на местах. Разворачиваются оперативные штабы для помощи людям.
Оновлено в 16.08
Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что известно уже о четырех пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Одессе.
Среди них два человека, которых госпитализировали:
- 56-летний мужчина,
- 37-летняя женщина.
Также пострадали две девушки 17 и 18 лет.
"Медики оказали им помощь на месте. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий", - уточнил Кипер.
Ранее РБК-Украина писало, что ночью 24 сентября россияне атаковали Одессу - повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Выбиты окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.
Кроме того, Россия атаковала распределительный центр "Сильпо" в Одессе 21 сентября.