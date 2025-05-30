Россия атаковала дронами предприятие в Харькове: в ОВА рассказали о последствиях
Российские БпЛА массированно обстреляли предприятие в одном из районов Харькова. На месте прилетов возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова и городского головы Харькова Игоря Терехова.
В 03:28 Синегубов отметил, что предварительно был зафиксирован удар вражеского БПЛА в Слободском районе Харькова.
Позже он добавил, что предварительно, в результате атаки зафиксированы "прилеты" 8 БпЛА. Последствия устанавливаются, профильные службы направляются на место попаданий.
Терехов сообщил, что дроны массированно атаковали территорию одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе Харькова.
"По предварительной информации, на данную минуту без пострадавших. Данные по разрушениям - уточняются. На месте попаданий - пожар", - отметил городской голова.
Он также подтвердил, что всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району Харькова.
Обновлено 04:03
Мэр Игорь Терехов сообщил, что расположенные вблизи места обстрела жилые дома, получили повреждения. Их масштабы уточняются.
Информация о пострадавших в данный момент не поступала.
Обновлено 04:21
Синегубов сообщил, что в Слободском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадала 61-летняя женщина.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
Атаки России на Харьков и область
В ночь на 30 мая российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около 03:00 в Харькове прогремели взрывы. Воздушные силы сообщили о движении дронов в направлении города, а также приближение баллистической скоростной цели.
Впоследствии в городе прозвучала серия взрывов.
Накануне вечером в Харькове прогремел взрыв после предупреждения о приближении скоростной цели.
Позже выяснилось, что россияне ударили ракетами Х-32 по гражданскому предприятию в Чугуевском районе Харьковской области.
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