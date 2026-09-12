Росія атакувала дронами Ковель, є "прильоти" та поранені

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників у Ковелі пошкоджено інфраструктуру та житлові об’єкти. За медичною допомогою вже звернулися п'ятеро місцевих мешканців.

Про це заявив міський голова Ковеля Ігор Чайка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook .

Міський голова також подякував екстреним та комунальним службам за оперативну роботу, а силам протиповітряної оборони - за захист неба.

Гаряча лінія міського голови - 0 800 219 019 (сюди можуть звертатися люди, чиє житло зазнало руйнувань).

Це необхідно для подальшого виплачення відшкодувань та надання допомоги постраждалим мешканцям.

У громаді вже розпочала роботу спеціальна комісія, яка обстежує та фіксує факти пошкоджень нерухомого майна.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих громадян, які звернулися по медичну допомогу до Ковельського МТМО.

Також є руйнування та пошкодження нерухомості через падіння уламків збитих повітряних цілей.

У результаті масованої атаки дронів у Ковельській громаді зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури.

Атака РФ на західні регіони 12 вересня

Нагадаємо, 12 вересня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на західні регіони України, внаслідок чого зафіксовано руйнування та жертви.

Зокрема, ворожі безпілотники атакували Волинську та Рівненську області. Під час повітряної тривоги місцевих жителів закликали негайно прямувати до укриттів та уникати перебування поблизу АЗС через підвищену загрозу повторних ударів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок чергової повітряної атаки РФ на Рівненщині було зруйновано підприємство у Сарненському районі.

Крім того, окупанти завдали удару по Житомирській області. У місті Звягель росіяни атакували продуктовий магазин, унаслідок чого загинули дві людини, а також під обстріл потрапили автозаправні станції та місцеве підприємство.