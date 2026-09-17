Росія атакувала дронами Бучанський район, постраждала дитина

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Бучанському районі Київської області внаслідок вечірньої атаки ворожих безпілотників постраждала дитина. У регіоні також зафіксовано руйнування приватних будинків.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Наслідки атаки у Бучанському районі Через удар російських дронів поранень зазнала дівчинка 2019 року народження. У дитини діагностували акубаротравму, наразі вона перебуває під наглядом медиків, які надають усю необхідну допомогу. За даними ОВА, у районі пошкоджено чотири об’єкти: три приватні домоволодіння;

один транспортний засіб. На місці події продовжують працювати профільні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.