Росія атакувала дронами Бучанський район, постраждала дитина
У Бучанському районі Київської області внаслідок вечірньої атаки ворожих безпілотників постраждала дитина. У регіоні також зафіксовано руйнування приватних будинків.
Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Наслідки атаки у Бучанському районі
Через удар російських дронів поранень зазнала дівчинка 2019 року народження.
У дитини діагностували акубаротравму, наразі вона перебуває під наглядом медиків, які надають усю необхідну допомогу.
За даними ОВА, у районі пошкоджено чотири об’єкти:
- три приватні домоволодіння;
- один транспортний засіб.
На місці події продовжують працювати профільні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
Нічна атака РФ 17 вересня
Нагадаємо, що атака російських військ у ніч на 17 вересня зачепила одразу сім областей України, ворог застосував дрони, ракети та авіабомби.
У результаті масованого удару зруйновано приватні будинки, вокзал та об'єкти критичної інфраструктури, детальніше про наслідки обстрілу регіонів читайте за посиланням.
Зокрема, під ударом опинився й Київ, де серед пошкоджених об'єктів виявилася будівля Спортивного комплексу КНУ імені Тараса Шевченка.
Крім того, внаслідок влучання ворожих снарядів у столиці зазнали поранень щонайменше 20 людей та пошкоджено "Київводоканал".