ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала дронами Бучанський район, постраждала дитина

19:59 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Росія атакувала дронами Бучанський район, постраждала дитина Фото: РФ атакувала дронами Бучанський район (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Бучанському районі Київської області внаслідок вечірньої атаки ворожих безпілотників постраждала дитина. У регіоні також зафіксовано руйнування приватних будинків.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Наслідки атаки у Бучанському районі

Через удар російських дронів поранень зазнала дівчинка 2019 року народження.

У дитини діагностували акубаротравму, наразі вона перебуває під наглядом медиків, які надають усю необхідну допомогу.

За даними ОВА, у районі пошкоджено чотири об’єкти:

  • три приватні домоволодіння;
  • один транспортний засіб.

На місці події продовжують працювати профільні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Нічна атака РФ 17 вересня

Нагадаємо, що атака російських військ у ніч на 17 вересня зачепила одразу сім областей України, ворог застосував дрони, ракети та авіабомби.

У результаті масованого удару зруйновано приватні будинки, вокзал та об'єкти критичної інфраструктури, детальніше про наслідки обстрілу регіонів читайте за посиланням.

Зокрема, під ударом опинився й Київ, де серед пошкоджених об'єктів виявилася будівля Спортивного комплексу КНУ імені Тараса Шевченка.

Крім того, внаслідок влучання ворожих снарядів у столиці зазнали поранень щонайменше 20 людей та пошкоджено "Київводоканал".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл Києва Війна в Україні Київська область Атака дронів Ракетна атака
Новини
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла