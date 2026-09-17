Россия атаковала дронами Бучанский район, пострадал ребенок
В Бучанском районе Киевской области в результате вечерней атаки вражеских беспилотников пострадал ребенок. В регионе также зафиксировано разрушение частных домов.
Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Последствия атаки в Бучанском районе
Из-за удара российских дронов ранений получила девочка 2019 года рождения.
У ребенка диагностировали акубаротравму, сейчас он находится под наблюдением медиков, оказывающих всю необходимую помощь.
По данным ОВА, в районе повреждены четыре объекта:
- три частных домовладения;
- одно транспортное средство.
На месте происшествия продолжают работать профильные и экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов.
Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.
Ночная атака РФ 17 сентября
Напомним, что атака российских войск в ночь на 17 сентября затронула сразу семь областей Украины, враг применил дроны, ракеты и авиабомбы.
В результате массированного удара разрушены частные дома, вокзал и объекты критической инфраструктуры, подробнее о последствиях обстрелов регионов читайте по ссылке.
В частности, под ударом оказался и Киев, где среди поврежденных объектов оказалось здание Спортивного комплекса КНУ имени Тараса Шевченко.
Кроме того, в результате попадания вражеских снарядов в столице получили ранения по меньшей мере 20 человек и поврежден "Киевводоканал".