Россия атаковала дронами Бучанский район, пострадал ребенок

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В Бучанском районе Киевской области в результате вечерней атаки вражеских беспилотников пострадал ребенок. В регионе также зафиксировано разрушение частных домов.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия атаки в Бучанском районе Из-за удара российских дронов ранений получила девочка 2019 года рождения. У ребенка диагностировали акубаротравму, сейчас он находится под наблюдением медиков, оказывающих всю необходимую помощь. По данным ОВА, в районе повреждены четыре объекта: три частных домовладения;

одно транспортное средство. На месте происшествия продолжают работать профильные и экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов. Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.