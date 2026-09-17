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У Києві атака РФ пошкодила спорткомплекс КНУ імені Шевченка: що відомо

15:42 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
У Києві атака РФ пошкодила спорткомплекс КНУ імені Шевченка: що відомо Спорткомплекс КНУ імені Шевченка постраждав від атаки РФ (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
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Внаслідок чергової ворожої атаки в Києві було пошкоджено будівлю Спортивного комплексу КНУ імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію виконувача обов'язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія Копійки у Facebook.

Що відомо про пошкодження Спорткомплексу КНУ

Зранку четверга, 17 вересня, в.о. ректора КНУ опублікував звернення до університетської спільноти.

Він повідомив, що "вчора ввечері" (йдеться, вочевидь, про 16 вересня) під час ворожого обстрілу Києва було пошкоджено будівлю Спортивного комплексу університету.

Копійка уточнив, що внаслідок атаки РФ було:

  • вибито скління фасаду;
  • зірвано облицювання;
  • пошкоджено внутрішні приміщення.

"На щастя, ніхто не постраждав", - наголосив очільник КНУ.

Він уточнив, що об'єкт перебуває під охороною, а факт пошкодження - задокументовано правоохоронцями.

"Найближчим часом розпочнемо ліквідацію наслідків. Університет вистоїть і відновиться. Бережіть себе", - підсумував посадовець.

У Києві атака РФ пошкодила спорткомплекс КНУ імені Шевченка: що відомоПублікація Валерія Копійки (скриншот: facebook.com/ValeriyKopiika)

Варто зауважити, що в цілому Спортивний комплекс КНУ імені Тараса Шевченка - це інфраструктурний об'єкт вишу, призначений для:

  • занять фізичною культурою;
  • проведення спортивних секцій;
  • організації університетських змагань;
  • активного відпочинку студентів і викладачів.

Він розташований у Голосіївському районі Києва (на проспекті Академіка Глушкова) й належить до Кафедри фізичного виховання та спорту КНУ.

У Києві атака РФ пошкодила спорткомплекс КНУ імені Шевченка: що відомоЯкий вигляд мав Спорткомплекс КНУ до пошкоджень (фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-КНУ-імені-Тараса-Шевченка)

За даними прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві (опублікованими о 21:18 середи, 16 вересня), внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю навчального закладу.

Рятувальники уточнили, що було "пошкоджено фасад та скління" 4-поверхової будівлі "одного з вищих навчальних закладів у Голосіївському районі столиці".

"Незначне загоряння на загальній площі 5 кв. м - ліквідовано. Жертв і постраждалих внаслідок ворожої атаки - немає", - підсумували у ДСНС й опублікували кадри з місця подій.

Йдеться, ймовірно, саме про Спортивний комплекс КНУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вночі та вранці 17 вересня РФ атакувала одразу сім областей України - ракетами, дронами та авіабомбою. Серед постраждалих - маленькі діти.

Зранку 17 вересня в місті Бровари Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.

Читайте також, як ППО відбивала чергову масовану атаку РФ.

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