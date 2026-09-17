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Обстріл Києва: вже 16 постраждалих, під ударом був водоканал

08:39 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Обстріл Києва: вже 16 постраждалих, під ударом був водоканал Фото: у Києві зросла кількість постраждалих через удар РФ (t.me/gunpKyiv)
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Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Росії на Київ 17 вересня зросла до 16 людей. Під удар потрапив "Київводоканал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та пресслужбу "Київводоканалу".

"16 постраждалих на цей час у столиці. Серед них - двоє дітей", - повідомив Кличко.

За даними поліції, у Києві пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальну будівлю, автомобілі та залізничну колію.

Також російські війська вночі атакували "Київводоканал" у столиці.

Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/gunpKyiv)

Наразі "Київводоканал" працює в штатному режимі, забезпечуючи водопостачання всіх мешканців міста.

У зв’язку з обстрілами було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск в деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів та надання послуги.

Наразі водопостачання Києва здійснюється в повному обсязі, всі об’єкти підприємства в робочому режимі.

Обстріл Києва

Нагадаємо, уночі 17 вересня Росія вкотре атакувала Київ. Уламки дронів впали на кількох локаціях у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах.

Зокрема, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок, а також території складських приміщень і територію поблизу АЗС.

Постраждали понад 10 людей, серед них - 10-річна дівчинка.

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Обстріл Києва: вже 16 постраждалих, під ударом був водоканал
Обстріл Києва: вже 16 постраждалих, під ударом був водоканал
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