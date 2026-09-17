Обстріл Києва: вже 16 постраждалих, під ударом був водоканал
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Росії на Київ 17 вересня зросла до 16 людей. Під удар потрапив "Київводоканал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та пресслужбу "Київводоканалу".
"16 постраждалих на цей час у столиці. Серед них - двоє дітей", - повідомив Кличко.
За даними поліції, у Києві пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальну будівлю, автомобілі та залізничну колію.
Також російські війська вночі атакували "Київводоканал" у столиці.
Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/gunpKyiv)
Наразі "Київводоканал" працює в штатному режимі, забезпечуючи водопостачання всіх мешканців міста.
У зв’язку з обстрілами було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск в деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів та надання послуги.
Наразі водопостачання Києва здійснюється в повному обсязі, всі об’єкти підприємства в робочому режимі.
Обстріл Києва
Нагадаємо, уночі 17 вересня Росія вкотре атакувала Київ. Уламки дронів впали на кількох локаціях у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах.
Зокрема, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок, а також території складських приміщень і територію поблизу АЗС.
Постраждали понад 10 людей, серед них - 10-річна дівчинка.