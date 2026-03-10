Росія атакувала Дніпро, постраждали багатоповерхівка і банк: серед поранених дитина

Перед атакою РФ, ще з вечора 9 березня, Повітряні Сили повідомляли про групи дронів, які рухалися на Дніпропетровську область, зокрема курсом на Павлоград.

Потім ЗМІ почали писати про вибухи в місті. Незабаром голова ОДА почав надавати інформацію про наслідки атаки.

"Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерховий будинок і приміщення банку", - написав Ганжа.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, серед яких 29-річна жінка. Медики її госпіталізували, стан пораненої оцінюють як середньої тяжкості.

Також постраждав 60-річний чоловік. медики йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Станом на 0:10 стало відомо, що серед поранених - 12-річний хлопчик. З ним працюють медики.