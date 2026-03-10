Росія атакувала Дніпро, постраждали багатоповерхівка і банк: серед поранених дитина

Ближче до опівночі РФ атакувала Дніпро, було чути вибухи. Унаслідок цього постраждали багатоповерхівка і банк, наразі відомо про чотирьох поранених - серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжу.
Перед атакою РФ, ще з вечора 9 березня, Повітряні Сили повідомляли про групи дронів, які рухалися на Дніпропетровську область, зокрема курсом на Павлоград.
Потім ЗМІ почали писати про вибухи в місті. Незабаром голова ОДА почав надавати інформацію про наслідки атаки.
"Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерховий будинок і приміщення банку", - написав Ганжа.
Спочатку було відомо про двох постраждалих, серед яких 29-річна жінка. Медики її госпіталізували, стан пораненої оцінюють як середньої тяжкості.
Також постраждав 60-річний чоловік. медики йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
Станом на 0:10 стало відомо, що серед поранених - 12-річний хлопчик. З ним працюють медики.
Як відомо, ворог час від часу атакує Дніпропетровщину. Приміром, РФ серйозно вдарила по Дніпру 28 лютого. Тоді "Шахед" упав недалеко від будинку мера міста Бориса Філатова.
А в середині лютого Дніпро стало одним із міст, де ситуація з енергетикою виявилася важкою. Тоді, як відомо, Україну масово накрили блекаути, зараз проблема з відключенням світла стабілізувалася, але не повністю.
Зазначимо, що на початку лютого внаслідок атак Росії в Дніпрі також виникла проблема з опаленням, як і в багатьох інших мегаполісах, зокрема в Києві.