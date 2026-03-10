RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия атаковала Днепр, пострадали многоэтажка и банк: среди раненых ребенок

00:31 10.03.2026 Вт
2 мин
Среди пострадавших 12-летний мальчик. Медики предоставляют ему помощь
aimg Маловичко Юлия
Иллюстративное фото: работник ГСЧС работает на месте атаки (ГСЧС Украины)

Ближе к полуночи РФ атаковала Днепр, были слышны взрывы. В результате пострадали многоэтажка и банк, пока известно о четырех раненых - среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Александра Ганжу.

Перед атакой РФ, еще с вечера 9 марта, Воздушные Силы сообщали о группах дронов, которые двигались на Днепропетровскую область, в том числе курсом на Павлоград.

Затем СМИ началали писать о взрывах в городе. Вскоре глава ОГА начал предоставлять информацию о последсвтиях атаки.

"Произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажка и помещение банка", - напимсал Ганжа.

Сначало было известно о двух пострадавших, среди которых 29-летняя женщина. Медики ее госпитализировали, состояние раненой оценивается как средней тяжести.

Также пострадал 60-летний мужчина. медики ему предоставили помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По состоянию на 0:10 стало известно, что среди раненых - 12-летний мальчик. С ним работают медики.

Атаки на Днепр и область

Как известно, враг время от времени атакует Днепропетровщину. К примеру,, РФ серьезно ударила по Днепру 28 февраля. Тогда "Шахед" упал недалеко от дома мэра города Бориса Филатова.

А в средине февраля Днепр стал одним из городов, где ситуация с энергетикой оказалась тяжелой. Тогда, как известно, Украину массово накрыли блэкауты, сейчас проблема с отключением света стабилизировалась, но не полностью.

Отметим, что в начале февраля в результате атак России в Днепре также возникла проблема с отоплением, как и во многих других мегаполисах, в том числе Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДнипроВойна в УкраинеАтака дронов