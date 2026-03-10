Росія атакувала Дніпро, постраждали багатоповерхівка і банк: серед поранених дитина
Ближче до опівночі РФ атакувала Дніпро, було чути вибухи. Унаслідок цього постраждали багатоповерхівка і банк, наразі відомо про чотирьох поранених - серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжу.
Перед атакою РФ, ще з вечора 9 березня, Повітряні Сили повідомляли про групи дронів, які рухалися на Дніпропетровську область, зокрема курсом на Павлоград.
Потім ЗМІ почали писати про вибухи в місті. Незабаром голова ОДА почав надавати інформацію про наслідки атаки.
"Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерховий будинок і приміщення банку", - написав Ганжа.
Спочатку було відомо про двох постраждалих, серед яких 29-річна жінка. Медики її госпіталізували, стан пораненої оцінюють як середньої тяжкості.
Також постраждав 60-річний чоловік. медики йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
Станом на 0:10 стало відомо, що серед поранених - 12-річний хлопчик. З ним працюють медики.
Атаки на Дніпро та область
Як відомо, ворог час від часу атакує Дніпропетровщину. Приміром, РФ серйозно вдарила по Дніпру 28 лютого. Тоді "Шахед" упав недалеко від будинку мера міста Бориса Філатова.
А в середині лютого Дніпро стало одним із міст, де ситуація з енергетикою виявилася важкою. Тоді, як відомо, Україну масово накрили блекаути, зараз проблема з відключенням світла стабілізувалася, але не повністю.
Зазначимо, що на початку лютого внаслідок атак Росії в Дніпрі також виникла проблема з опаленням, як і в багатьох інших мегаполісах, зокрема в Києві.