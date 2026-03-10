Россия атаковала Днепр, пострадали многоэтажка и банк: среди раненых ребенок

Ближе к полуночи РФ атаковала Днепр, были слышны взрывы. В результате пострадали многоэтажка и банк, пока известно о четырех раненых - среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Александра Ганжу.

Перед атакой РФ, еще с вечера 9 марта, Воздушные Силы сообщали о группах дронов, которые двигались на Днепропетровскую область, в том числе курсом на Павлоград.

Затем СМИ началали писать о взрывах в городе. Вскоре глава ОГА начал предоставлять информацию о последсвтиях атаки.

"Произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажка и помещение банка", - напимсал Ганжа.

Сначало было известно о двух пострадавших, среди которых 29-летняя женщина. Медики ее госпитализировали, состояние раненой оценивается как средней тяжести.

Также пострадал 60-летний мужчина. медики ему предоставили помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По состоянию на 0:10 стало известно, что среди раненых - 12-летний мальчик. С ним работают медики.