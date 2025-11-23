Росія атакувала Дніпро безпілотниками: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Росія атакувала Дніпро та область безпілотниками у ніч на 23 листопада. Вже відомо про пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Дніпропетровщини Владислава Гайваненка в Telegram.
"Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі", - написав Гайваненко і додав, що попередньо є інформація про постраждалих.
Також відомо, що у Васильківській громаді зайнявся приватний будинок в результаті ворожих атак.
Також глава ОВА заявив, що наразі всі інші деталі уточнюються.
Нагадаємо, нещодавно ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі. І результаті одна людина загинула, 10 постраждали, серед них - двоє дітей.
8 листопада Дніпро і райони області зазнали ворожої атаки. Безпілотники завдали ударів по житлових і приватних об'єктах, спричинивши руйнування, пожежу та постраждалих, включно з дітьми.
Ми писали, що СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки Росії по енергооб'єктах Дніпра. Вони намагалися зірвати початок опалювального сезону у місті.