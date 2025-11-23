Россия атаковала Днепр беспилотниками: горит многоэтажка, есть пострадавшие

"Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме", - написал Гайваненко и добавил, что предварительно есть информация о пострадавших.

Также известно, что в Васильковской общине загорелся частный дом в результате вражеских атак.

Также глава ОВА заявил, что сейчас все остальные детали уточняются.