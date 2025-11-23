ua en ru
Россия атаковала Днепр беспилотниками: горит многоэтажка, есть пострадавшие

Украина, Воскресенье 23 ноября 2025 01:28
UA EN RU
Россия атаковала Днепр беспилотниками: горит многоэтажка, есть пострадавшие Иллюстративное фото: дроны РФ привели к пожарам в Днепре (facebook.сom DSNSPOLTAVA)
Автор: Маловичко Юлия

Россия атаковала Днепр и область беспилотниками в ночь на 23 ноября. Уже известно о пожарах в многоэтажке и частном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОГА Днепропетровской области Владислава Гайваненко в Telegram.

"Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме", - написал Гайваненко и добавил, что предварительно есть информация о пострадавших.

Также известно, что в Васильковской общине загорелся частный дом в результате вражеских атак.

Также глава ОВА заявил, что сейчас все остальные детали уточняются.

Обстрелы Днепра

Напомним, недавно вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре. В результате один человек погиб, 10 пострадали, среди них - двое детей.

8 ноября Днепр и районы области подверглись вражеской атаке. Беспилотники нанесли удары по жилым и частным объектам, вызвав разрушения, пожар и пострадавших, включая детей.

Мы писали, что СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали воздушные атаки России по энергообъектам Днепра. Они пытались сорвать начало отопительного сезона в городе.

