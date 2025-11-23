Россия атаковала Днепр беспилотниками: горит многоэтажка, есть пострадавшие
Россия атаковала Днепр и область беспилотниками в ночь на 23 ноября. Уже известно о пожарах в многоэтажке и частном доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОГА Днепропетровской области Владислава Гайваненко в Telegram.
"Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме", - написал Гайваненко и добавил, что предварительно есть информация о пострадавших.
Также известно, что в Васильковской общине загорелся частный дом в результате вражеских атак.
Также глава ОВА заявил, что сейчас все остальные детали уточняются.
Обстрелы Днепра
Напомним, недавно вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре. В результате один человек погиб, 10 пострадали, среди них - двое детей.
8 ноября Днепр и районы области подверглись вражеской атаке. Беспилотники нанесли удары по жилым и частным объектам, вызвав разрушения, пожар и пострадавших, включая детей.
Мы писали, что СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали воздушные атаки России по энергообъектам Днепра. Они пытались сорвать начало отопительного сезона в городе.