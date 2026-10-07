Росія атакувала Деснянський район Києва, горить багатоповерхівка

Нагадаємо, російські окупанти протягом дня 7 жовтня неодноразово завдавали ударів по столиці України.

Зокрема, ввечері ворог атакував Оболонський район Києва, унаслідок чого загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення.

Крім того, вдень через падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа в 5-поверховому будинку.

Також під час нічної масованої атаки сили протиповітряної оборони відбивали комбінований удар, коли ворог застосував ракети "Іскандер", KN-23 та велику кількість дронів різних типів.