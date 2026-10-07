Росіяни атакували Оболонський район Києва, є загиблі та поранені
Унаслідок ворожого обстрілу Києва загинули дві людини, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України та Київську міську військову адміністрацію.
У результаті російського удару в Оболонському районі виникла пожежа.
У дворі житлового будинку спалахнув припаркований автомобіль, який оперативно ліквідували рятувальники.
За декілька метрів від охопленого вогнем авто виявили тіло загиблої жінки.
Згодом стало відомо про смерть ще одного постраждалого - чоловіка.
Крім того, ще четверо людей зазнали травм та поранень.
Нагадаємо, росіяни упродовж всієї доби 7 жовтня завдавали ударів по столиці.
Зокрема, унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей у Дарницькому районі міста.
Пізніше того ж дня внаслідок падіння уламків ворожого дрона в Києві спалахнула пожежа в 5-поверхівці.
Окрім того, через вечірні вибухи у столиці у частини жителів Києва частково зникло світло.