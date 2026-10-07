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Росіяни атакували Оболонський район Києва, є загиблі та поранені

20:40 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни атакували Оболонський район Києва, є загиблі та поранені Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/dsns_telegram)
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Унаслідок ворожого обстрілу Києва загинули дві людини, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України та Київську міську військову адміністрацію.

У результаті російського удару в Оболонському районі виникла пожежа.

У дворі житлового будинку спалахнув припаркований автомобіль, який оперативно ліквідували рятувальники.

За декілька метрів від охопленого вогнем авто виявили тіло загиблої жінки.

Згодом стало відомо про смерть ще одного постраждалого - чоловіка.

Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/dsns_telegram)Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/dsns_telegram)Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/dsns_telegram)

Крім того, ще четверо людей зазнали травм та поранень.

Нагадаємо, росіяни упродовж всієї доби 7 жовтня завдавали ударів по столиці.

Зокрема, унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей у Дарницькому районі міста.

Пізніше того ж дня внаслідок падіння уламків ворожого дрона в Києві спалахнула пожежа в 5-поверхівці.

Окрім того, через вечірні вибухи у столиці у частини жителів Києва частково зникло світло.

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