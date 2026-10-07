Росіяни атакували Оболонський район Києва, є загиблі та поранені

Унаслідок ворожого обстрілу Києва загинули дві людини, ще четверо отримали поранення.

Крім того, ще четверо людей зазнали травм та поранень.

Згодом стало відомо про смерть ще одного постраждалого - чоловіка.

За декілька метрів від охопленого вогнем авто виявили тіло загиблої жінки.

У дворі житлового будинку спалахнув припаркований автомобіль, який оперативно ліквідували рятувальники.

У результаті російського удару в Оболонському районі виникла пожежа.

Нагадаємо, росіяни упродовж всієї доби 7 жовтня завдавали ударів по столиці.

Зокрема, унаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей у Дарницькому районі міста.

Пізніше того ж дня внаслідок падіння уламків ворожого дрона в Києві спалахнула пожежа в 5-поверхівці.

Окрім того, через вечірні вибухи у столиці у частини жителів Києва частково зникло світло.