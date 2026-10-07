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Россия атаковала Деснянский район Киева, горит многоэтажка

22:43 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в 12-этажке в Киеве вспыхнул пожар в результате вражеской атаки (Getty Images)

В Деснянском районе Киева во время очередной вражеской атаки произошло возгорание в многоэтажном жилом доме.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По данным мэра, пожар загорелся в 12-этажном доме. Возгорание зафиксировали на уровне 10 этажа.

На место происшествия выехали все экстренные службы для ликвидации последствий и оказания помощи.

Подробности о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Напомним, российские оккупанты в течение дня 7 октября неоднократно наносили удары по столице Украины.

В частности, вечером враг атаковал Оболонский район Киева, в результате чего погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.

Кроме того, днем из-за падения обломков российского беспилотника возник пожар в 5-этажном доме.

Также во время ночной массированной атаки силы противовоздушной обороны отражали комбинированный удар, когда враг применил ракеты "Искандер", KN-23 и большое количество дронов разных типов.

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