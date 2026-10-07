Россия атаковала Деснянский район Киева, горит многоэтажка

Напомним, российские оккупанты в течение дня 7 октября неоднократно наносили удары по столице Украины.

В частности, вечером враг атаковал Оболонский район Киева, в результате чего погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.

Кроме того, днем из-за падения обломков российского беспилотника возник пожар в 5-этажном доме.

Также во время ночной массированной атаки силы противовоздушной обороны отражали комбинированный удар, когда враг применил ракеты "Искандер", KN-23 и большое количество дронов разных типов.