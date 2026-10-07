Россия атаковала Деснянский район Киева, горит многоэтажка

В Деснянском районе Киева во время очередной вражеской атаки произошло возгорание в многоэтажном жилом доме.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По данным мэра, пожар загорелся в 12-этажном доме. Возгорание зафиксировали на уровне 10 этажа.
На место происшествия выехали все экстренные службы для ликвидации последствий и оказания помощи.
Подробности о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
Напомним, российские оккупанты в течение дня 7 октября неоднократно наносили удары по столице Украины.
В частности, вечером враг атаковал Оболонский район Киева, в результате чего погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.
Кроме того, днем из-за падения обломков российского беспилотника возник пожар в 5-этажном доме.
Также во время ночной массированной атаки силы противовоздушной обороны отражали комбинированный удар, когда враг применил ракеты "Искандер", KN-23 и большое количество дронов разных типов.