Росія атакувала Чугуїв: сім влучень, є постраждала

Нічна атака на Україну 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня Росія запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед".

У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

У Харкові дрони влучили по центру міста. Пошкоджено будівлі в Салтівському районі.

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