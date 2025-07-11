Россия атаковала Чугуев: семь попаданий, есть пострадавшая

Ночная атака на Украину 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля Россия запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед".

В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.

Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

В Харькове дроны попали по центру города. Повреждены здания в Салтивском районе.

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