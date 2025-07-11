Росія атакувала Чугуїв: сім влучень, є постраждала

Унаслідок нічної дронової атаки росіян на Чугуївський район Харківської області зафіксовано сім влучань ударних безпілотників типу "Шахед". Постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він додав, що серед постраждалих виявилася 65-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.

"Шість БПЛА влучили по промисловому підприємству. Виникла пожежа", - повідомив Синєгубов.

За словами Синєгубова, влучання зафіксовано в семи різних місцях. Пошкоджено:

"Вночі з 01:09 до 01:20 ворог атакував місто Чугуїв безпілотниками", - повідомив він.

Нічна атака на Україну 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня Росія запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед".

У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".

У Харкові дрони влучили по центру міста. Пошкоджено будівлі в Салтівському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.