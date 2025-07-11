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Россия атаковала Чугуев: семь попаданий, есть пострадавшая

Пятница 11 июля 2025 06:15
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Россия атаковала Чугуев: семь попаданий, есть пострадавшая Иллюстративное фото: РФ атаковала Чугуево дронами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Рагуткина

В результате ночной дроновой атаки россиян на Чугуевский район Харьковской области зафиксировано семь попаданий ударных беспилотников типа "Шахед". Пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Ночью с 01:09 до 01:20 враг атаковал город Чугуев беспилотниками", - сообщил он.

По словам Синегубова, попадания зафиксированы в семи разных местах. Повреждены:

  • жилые дома,
  • медицинское учреждение,
  • промышленное предприятие.

"Шесть БПЛА попали по промышленному предприятию. Возник пожар", - сообщил Синегубов.

Он добавил, что среди пострадавших оказалась 65-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.

Ночная атака на Украину 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля Россия запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед".

В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.

Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

В Харькове дроны попали по центру города. Повреждены здания в Салтивском районе.

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