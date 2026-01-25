UA

Росія атакувала Чернігівщину "Геранями": горіли ангари з зерном та будинки

Фото: Росія атакувала Чернігівщину "Геранями" (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталія Кава

Чернігівська область протягом минулої доби перебувала під інтенсивними російськими обстрілами. Загалом зафіксовано 41 обстріл і 70 вибухів у різних районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.

Зранку в одному із сіл Ніжинського району внаслідок вибуху ворожого безпілотника були пошкоджені приватні житлові будинки. У селі Чернігівського району окупанти завдали кількох ударів дронами типу "Герань" по території сільськогосподарського кооперативу.

Внаслідок атаки загорівся ангар для зберігання зерна, також пошкоджено п’ять вантажних автомобілів.

 Фото: Росія атакувала Чернігівщину "Геранями" (t.me/chernigivskaODA)

Пізно ввечері два вибухи пролунали в Новгороді-Сіверському. Удар дронів припав по житловій забудові - пошкоджено оселі місцевих мешканців, а також загорілася будівля одного з підприємств. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Обстріли України

У ніч на 25 січня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками - в місті зафіксовано щонайменше одне влучання.

Уже наступної ночі, 25 січня, противник знову атакував Україну - цього разу двома балістичними ракетами та 102 ударними дронами з різних напрямків. Більшість ворожих цілей була збита силами протиповітряної оборони.

Перед цим, у ніч на 24 січня, РФ здійснила масштабний повітряний удар по Україні, застосувавши 375 дронів і 21 ракету. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, до ранку силам ППО вдалося знищити 372 повітряні цілі, зокрема 15 ракет і 357 безпілотників.

