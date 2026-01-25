Росія атакувала Чернігівщину "Геранями": горіли ангари з зерном та будинки

Обстріли України

У ніч на 25 січня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками - в місті зафіксовано щонайменше одне влучання.

Уже наступної ночі, 25 січня, противник знову атакував Україну - цього разу двома балістичними ракетами та 102 ударними дронами з різних напрямків. Більшість ворожих цілей була збита силами протиповітряної оборони.

Перед цим, у ніч на 24 січня, РФ здійснила масштабний повітряний удар по Україні, застосувавши 375 дронів і 21 ракету. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, до ранку силам ППО вдалося знищити 372 повітряні цілі, зокрема 15 ракет і 357 безпілотників.