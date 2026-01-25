Россия атаковала Черниговскую область "Геранями": горели ангары с зерном и дома

Утром в одном из сел Нежинского района в результате взрыва вражеского беспилотника были повреждены частные жилые дома. В селе Черниговского района оккупанты нанесли несколько ударов дронами типа "Герань" по территории сельскохозяйственного кооператива.

В результате атаки загорелся ангар для хранения зерна, также повреждены пять грузовых автомобилей.

Фото: Россия атаковала Черниговщину "Геранями" (t.me/chernigivskaODA)

Поздно вечером два взрыва прогремели в Новгороде-Северском. Удар дронов пришелся по жилой застройке - повреждены дома местных жителей, а также загорелось здание одного из предприятий. Данные о пострадавших уточняются.