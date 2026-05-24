ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала Богодухів на Харківщині: постраждали 12 людей

17:18 24.05.2026 Нд
1 хв
Розбите скло, понівечені авто та поранені - місто рахує наслідки чергового удару
aimg Валерія Абабіна
Росія атакувала Богодухів на Харківщині: постраждали 12 людей Фото: Рф атакувала Богодухів (фото ілюстративне Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські війська завдали удару по місту Богодухів на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, частину з них госпіталізували з вибуховими травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Читайте також: Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині

Унаслідок обстрілу вибухових поранень зазнали 66-річний чоловік та 68-річна жінка - їх госпіталізували. Гострої реакції на стрес зазнали 48-річний чоловік та 49-річна жінка. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Згодом кількість постраждалих зросла. До лікарні з вибуховими травмами доставили 36-річного, 47-річного та 53-річного чоловіків, а також 33-річну жінку.

Ще пізніше госпіталізували 48-річну жінку. Медичну допомогу на місці отримали 28-річний чоловік, 51-річна жінка та 24-річний чоловік.

Стан усіх постраждалих оцінюють як середнього ступеня важкості.

Внаслідок атаки пошкоджено 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку. На місці працюють екстрені служби, які усувають наслідки обстрілу.

Нагадаємо, в ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під атаку потрапили Київ, а також Київська, Черкаська та Полтавська області.

У Євросоюзі назвали удар свідченням відчаю Кремля та анонсували нову допомогу для посилення української протиповітряної оборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат
Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат
Аналітика
"Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії