Росія атакувала Богодухів на Харківщині: постраждали 12 людей

Російські війська завдали удару по місту Богодухів на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, частину з них госпіталізували з вибуховими травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Внаслідок атаки пошкоджено 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку. На місці працюють екстрені служби, які усувають наслідки обстрілу.

Ще пізніше госпіталізували 48-річну жінку. Медичну допомогу на місці отримали 28-річний чоловік, 51-річна жінка та 24-річний чоловік.

Згодом кількість постраждалих зросла. До лікарні з вибуховими травмами доставили 36-річного, 47-річного та 53-річного чоловіків, а також 33-річну жінку.

Унаслідок обстрілу вибухових поранень зазнали 66-річний чоловік та 68-річна жінка - їх госпіталізували. Гострої реакції на стрес зазнали 48-річний чоловік та 49-річна жінка. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під атаку потрапили Київ, а також Київська, Черкаська та Полтавська області.

У Євросоюзі назвали удар свідченням відчаю Кремля та анонсували нову допомогу для посилення української протиповітряної оборони.