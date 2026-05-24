Россия атаковала Богодухов на Харьковщине: пострадали 12 человек

Российские войска нанесли удар по городу Богодухов на Харьковщине. В результате атаки пострадали 12 человек, часть из них госпитализировали со взрывными травмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В результате атаки повреждены 15 автомобилей и остекление окон многоквартирного дома. На месте работают экстренные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Еще позже госпитализировали 48-летнюю женщину. Медицинскую помощь на месте получили 28-летний мужчина, 51-летняя женщина и 24-летний мужчина.

Впоследствии количество пострадавших возросло. В больницу со взрывными травмами доставили 36-летнего, 47-летнего и 53-летнего мужчин, а также 33-летнюю женщину.

В результате обстрела взрывные ранения получили 66-летний мужчина и 68-летняя женщина - их госпитализировали. Острую реакцию на стресс получили 48-летний мужчина и 49-летняя женщина. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под атаку попали Киев, а также Киевская, Черкасская и Полтавская области.

В Евросоюзе назвали удар свидетельством отчаяния Кремля и анонсировали новую помощь для усиления украинской противовоздушной обороны.