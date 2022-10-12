UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія атакувала близько 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

Фото: Міністр енергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Протягом останній двох днів російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в інтерв'ю CNN.

Посадовець зазначив, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Галущенко наголосив, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".

При цьому він вказав, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав надати засоби ППО.

"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав глава Міненерго.

Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти обстріляли Львівську область. Внаслідок атаки було знищено дві електропідстанції.

Раніше ми писали, що РФ двічі атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Герман ГалущенкоВійна Росії проти України