Росія атакувала близько 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

Посадовець зазначив, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Галущенко наголосив, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".

При цьому він вказав, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав надати засоби ППО.

"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав глава Міненерго.