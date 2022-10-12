Россия атаковала около 30% энергетической инфраструктуры Украины, - Галущенко

Чиновник отметил, что одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Галущенко подчеркнул, что Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".

При этом он отметил, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал предоставить средства ПВО.

"Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-то игры с международным правом. Им безразличны любые международные соглашения или конвенции", - добавил глава Минэнерго.