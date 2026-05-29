Україна була під атакою ракет, у Києві чули вибухи: що відомо

Хронологія та рух ворожих цілей

Повітряна тривога почала стрімко поширюватися країною після 19:00.

Перші повідомлення від Повітряних сил надійшли про загрозу крилатих ракет на півночі Полтавщини, які тримали західний курс. Згодом довернули на Кременчук.

Одночасно зафіксували рух ракет на Черкащині, Сумщині та Донеччині, а також нові групи БпЛА на Полтавщині.

Згодом ворожі ракети дісталися Вінниччини, через що загроза оголошувалася для західних областей. Повітряні цілі маневрували у напрямку Вінниці, але за лічені хвилини різко змінили курс у бік Київської області.

Загроза для Київщини та відбій

Під час маневрів ракети зафіксували на схід від Києва, де вони знову розвернулися на південь.

У цей момент виникла загроза застосування балістичного озброєння, а мешканці столиці та області чули звуки вибухів.

Термінове попередження про небезпеку отримала Біла Церква.

Останні повідомлення військових стосувалися крилатих ракет на півдні та південному заході Київщини, які постійно змінювали напрямок польоту між столичним регіоном та Вінниччиною.

Після фіксації останніх цілей по областях почалися відбої повітряної тривоги.