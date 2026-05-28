РФ ударила по Україні "Кинджалом" і сотнею дронів: що відомо про наслідки

09:12 28.05.2026 Чт
2 хв
Повітряні сили збили більшість безпілотників, але уникнути влучань не вдалося
aimg Олена Чупровська
РФ ударила по Україні "Кинджалом" і сотнею дронів: що відомо про наслідки Фото: 147 дронів і ракета за ніч: де в Україні зафіксували влучання після атаки РФ (Getty Images)
Вночі Росія атакувала Україну "Кинджалом" та понад сотнею дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил України.

Чим атакували і звідки

У ніч на 28 травня Росія завдала масованого удару по Україні. Противник застосував аеробалістичну ракету "Кинджал" - її запустили з повітряного простору Липецької області.

Разом із ракетою ворог випустив 147 ударних безпілотників різних типів:

  • Shahed;
  • "Гербера";
  • "Італмас";
  • дрони інших модифікацій.

Також були реактивні БпЛА. Безпілотники летіли з кількох напрямків - з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму (Гвардійське та Чауда).

РФ ударила по Україні &quot;Кинджалом&quot; і сотнею дронів: що відомо про наслідкиФото: Росія знову застосувала "Кинджал" - що відомо про наслідки нічного удару (t.me/kpszsu)

За попередніми даними на 08:00, українська ППО збила або придушила 138 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання аеробалістичної ракети "Кинджал" та 9 ударних безпілотників на 7 локаціях. На 6 локаціях упали уламки збитих дронів.

Нещодавно ми писали, що Росія обстріляла Херсон. Снаряди влучили у дитячий майданчик у Корабельному районі. Під удар потрапила мати з двома доньками трьох та шести років, загинув чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський у листі до президента США Дональда Трампа розкрив деталі масованої атаки 24 травня. Під час того удару Росія застосувала два "Орєшники", один із яких поцілив у Київську область.

