РФ ударила по Україні "Кинджалом" і сотнею дронів: що відомо про наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил України.

Чим атакували і звідки

У ніч на 28 травня Росія завдала масованого удару по Україні. Противник застосував аеробалістичну ракету "Кинджал" - її запустили з повітряного простору Липецької області.

Разом із ракетою ворог випустив 147 ударних безпілотників різних типів:

Shahed;

"Гербера";

"Італмас";

дрони інших модифікацій.

Також були реактивні БпЛА. Безпілотники летіли з кількох напрямків - з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму (Гвардійське та Чауда).

За попередніми даними на 08:00, українська ППО збила або придушила 138 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання аеробалістичної ракети "Кинджал" та 9 ударних безпілотників на 7 локаціях. На 6 локаціях упали уламки збитих дронів.