Украина была под атакой ракет, в Киеве слышали взрывы: что известно

19:55 29.05.2026 Пт
2 мин
Как происходила вечерняя атака РФ?
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ ракетами атаковала Украину (Getty Images)

Россия под вечер запустила по Украине ракеты. В Киеве на фоне атаки прозвучали взрывы.

РБК-Украина рассказывает все, что сейчас известно о российском обстреле.

Читайте также: РФ ударила по Украине "Кинжалом" и сотней дронов: что известно о последствиях

Хронология и движение вражеских целей

Воздушная тревога начала стремительно распространяться по стране после 19:00.

Первые сообщения от Воздушных сил поступили об угрозе крылатых ракет на севере Полтавщины, которые держали западный курс. Впоследствии довернули на Кременчуг.

Одновременно зафиксировали движение ракет в Черкасской, Сумской и Донецкой областях, а также новые группы БпЛА на Полтавщине.

Впоследствии вражеские ракеты добрались до Винницкой области, из-за чего угроза объявлялась для западных областей. Воздушные цели маневрировали в направлении Винницы, но за считанные минуты резко изменили курс в сторону Киевской области.

Угроза для Киевской области и отбой

Во время маневров ракеты зафиксировали к востоку от Киева, где они снова развернулись на юг.

В этот момент возникла угроза применения баллистического вооружения, а жители столицы и области слышали звуки взрывов.

Срочное предупреждение об опасности получила Белая Церковь.

Последние сообщения военных касались крылатых ракет на юге и юго-западе Киевщины, которые постоянно меняли направление полета между столичным регионом и Винницкой областью.

После фиксации последних целей по областям начались отбои воздушной тревоги.

Атаки Российской Федерации на Украину

Напомним, в последнее время российские оккупационные войска существенно активизировали воздушные удары по территории Украины. В частности, в ночь на 28 мая РФ ударила по Украине "Кинжалом" и сотней дронов - всего враг выпустил аэробаллистическую ракету и 147 ударных беспилотников различных модификаций.

Кроме того, во время обстрела 24 мая захватчики применили новое вооружение. Как впоследствии стало известно, "Орешников" было два: Зеленский раскрыл Трампу подробности атаки РФ в специальном письме к руководству США.

Он отметил, что одна баллистическая ракета средней дальности попала в Киевскую область, а другая упала в оккупированной части Донецкой области. После этой атаки Украина собрала все остатки "Орешника" и передала на экспертизу для детального изучения специалистами, при этом эффективность удара новым оружием оказалась низкой.

