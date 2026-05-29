Украина была под атакой ракет, в Киеве слышали взрывы: что известно

Россия под вечер запустила по Украине ракеты. В Киеве на фоне атаки прозвучали взрывы.
РБК-Украина рассказывает все, что сейчас известно о российском обстреле.
Воздушная тревога начала стремительно распространяться по стране после 19:00.
Первые сообщения от Воздушных сил поступили об угрозе крылатых ракет на севере Полтавщины, которые держали западный курс. Впоследствии довернули на Кременчуг.
Одновременно зафиксировали движение ракет в Черкасской, Сумской и Донецкой областях, а также новые группы БпЛА на Полтавщине.
Впоследствии вражеские ракеты добрались до Винницкой области, из-за чего угроза объявлялась для западных областей. Воздушные цели маневрировали в направлении Винницы, но за считанные минуты резко изменили курс в сторону Киевской области.
Во время маневров ракеты зафиксировали к востоку от Киева, где они снова развернулись на юг.
В этот момент возникла угроза применения баллистического вооружения, а жители столицы и области слышали звуки взрывов.
Срочное предупреждение об опасности получила Белая Церковь.
Последние сообщения военных касались крылатых ракет на юге и юго-западе Киевщины, которые постоянно меняли направление полета между столичным регионом и Винницкой областью.
После фиксации последних целей по областям начались отбои воздушной тревоги.
Напомним, в последнее время российские оккупационные войска существенно активизировали воздушные удары по территории Украины. В частности, в ночь на 28 мая РФ ударила по Украине "Кинжалом" и сотней дронов - всего враг выпустил аэробаллистическую ракету и 147 ударных беспилотников различных модификаций.
Кроме того, во время обстрела 24 мая захватчики применили новое вооружение. Как впоследствии стало известно, "Орешников" было два: Зеленский раскрыл Трампу подробности атаки РФ в специальном письме к руководству США.
Он отметил, что одна баллистическая ракета средней дальности попала в Киевскую область, а другая упала в оккупированной части Донецкой области. После этой атаки Украина собрала все остатки "Орешника" и передала на экспертизу для детального изучения специалистами, при этом эффективность удара новым оружием оказалась низкой.