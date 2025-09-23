РФ розв'язала масштабну хвилю атак на українську залізницю: яка мета ворога

Навіщо РФ б'є по "Укрзалізниці"?

"Їхня перша мета - посіяти паніку серед пасажирів, друга - вдарити по економіці загалом", - сказав Перцовський в інтерв’ю, коментуючи атаки РФ по залізниці.

За словами гендиректора УЗ, з середини літа Росія атакувала залізничні електропідстанції та інші вузли інфраструктури в середньому 6-7 далекобійними дронами-камікадзе "Шахед" щоночі.

"Вони... діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди та посіяти паніку та недовіру серед людей", - стверджує чиновник.

Атаки стали регулярними через зростання виробництва "Шахедів"

Гендиректор компанії заявив, що атаки, від яких постраждали десятки підстанцій, пов'язані зі стрімким ростом кількості далекобійних дронів, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

"Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник, такий як "Шахед", вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "Шахеди" для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей", - пояснив Перцовський.

Наразі залізниця оговтується від кожного удару, сказав він.

Збитки УЗ від атак

Reuters нагадує, що переривання руху поїздів через атаки РФ триває від шести до дванадцяти годин, а коли електровози не працюють, доводиться використовувати тепловози і дизельне паливо відповідно.

До того ж експлуатація тепловозів, до якої вдаються після атак РФ, обходиться дорожче "Укрзалізниці", яка і так знаходиться в незадовільному фінансовому становищі, зазначає Reuters.

Мова йде про те, що експлуатація тепловозів приблизно в п'ять разів дорожча за кілометр, ніж їхні електричні аналоги.

Диверсанти, які виконують вказівки Москви перешкоджати роботі УЗ, також є проблемою для нормального функціонування УЗ, підсумував Перцовський.