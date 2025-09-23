РФ развязала масштабную волну атак на украинскую железную дорогу: какова цель врага

Россия с лета развязала масштабную волну атак на "Укрзализныцю", однако сеть пока держится. Цель врага - посеять панику и недоверие среди населения и ударить по экономике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора "Укрзализныци" Александра Перцовского для Reuters.
"Их первая цель - посеять панику среди пассажиров, вторая - ударить по экономике в целом", - сказал Перцовский в интервью, комментируя атаки РФ по железной дороге.
По словам гендиректора УЗ, с середины лета Россия атаковала железнодорожные электроподстанции и другие узлы инфраструктуры в среднем 6-7 дальнобойными дронами-камикадзе "Шахед" каждую ночь.
"Они... действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда и посеять панику и недоверие среди людей", - утверждает чиновник.
Гендиректор компании заявил, что атаки, от которых пострадали десятки подстанций, связаны со стремительным ростом количества дальнобойных дронов, которые производит российский военно-промышленный комплекс.
"Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник, такой, как "Шахед", выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей", - пояснил Перцовский.
Сейчас железная дорога оправляется от каждого удара, сказал он.
Reuters напоминает, что прерывание движения поездов из-за атак РФ длится от шести до двенадцати часов, а когда электровозы не работают, приходится использовать тепловозы и дизельное топливо соответственно.
К тому же эксплуатация тепловозов, к которой прибегают после атак РФ, обходится дороже "Укрзализныце", которая и так находится в неудовлетворительном финансовом положении, отмечает Reuters.
Речь идет о том, что эксплуатация тепловозов примерно в пять раз дороже за километр, чем их электрические аналоги.
Диверсанты, которые выполняют указания Москвы препятствовать работе УЗ, также являются проблемой для нормального функционирования УЗ, подытожил Перцовский.
Как известно, РФ регулярно обстреливает поезда "Укрзализныци". Сегодня утром сообщалось об атаке РФ на железную дорогу в Кировоградской области.
Также Перцовский недавно сообщал, что оккупанты пытаются разрушить ключевые узловые станции ударами по УЗ.