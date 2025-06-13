Росія атакує Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза

Масовані атаки РФ на Україну

Як відомо, з початку літа російські загарбники посилили обстріли України. Окупанти щоночі масовано атакують Україну дронами, іноді також застосовують ракети.

Так, 10 червня росіяни масовано вдарили по Києву, що призвело до серйозних пошкоджень та постраждалих. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Також росіяни активізували удари по Харкову. Минулої ночі у місті було зафіксовано 11 влучань, ще один "Шахед" - не вибухнув. Кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед поранених є діти.

Як пише Defense Express, днями росіяни намагалися атакувати Київ новим реактивним дроном "Герань-3", його збила ППО.

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