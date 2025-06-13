Россия атакует Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза

Российские оккупанты атакуют Украину дронами в ночь на 13 июня. Захватчики выпустили беспилотники с нескольких направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Первое сообщение о пусках беспилотников Воздушные силы ВСУ опубликовали в 22:30 12 июня. Первые вражеские дроны залетели в Украину из Харьковской области. Они двигались в направлении Купянска.
Позже стало известно, что несколько групп ударных дронов летят через Херсонскую область курсом на Николаевскую область.
Также Воздушные силы предупредили о новых группах дронов, которые залетели на территорию Харьковской области. Часть "Шахедов" с этого направления перелетает в Донецкую область.
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Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50
Как известно, с начала лета российские захватчики усилили обстрелы Украины. Оккупанты каждую ночь массированно атакуют Украину дронами, иногда также применяют ракеты.
Так, 10 июня россияне массированно ударили по Киеву, что привело к серьезным повреждениям и пострадавшим. Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.
Также россияне активизировали удары по Харькову. Прошлой ночью в городе было зафиксировано 11 попаданий, еще один "Шахед" - не взорвался. Количество пострадавших возросло до 18 человек. Среди раненых есть дети.
Как пишет Defense Express, на днях россияне пытались атаковать Киев новым реактивным дроном "Герань-3", его сбила ПВО.
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