Росія атакує Україну керованими авіабомбами: Єрмак пояснив, що потрібно для захисту

"Керовані авіабомби - це черговий інструмент російських терористів, яким вони вбивають цивільних українців", - написав він.

Так, російська авіація використовує керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, обстрілює цивільну інфраструктуру та вбиває людей.

"Нам потрібна сучасна авіація і ПРО, щоб врятувати українців і не дати ворогу більше можливостей для використання керованих авіабомб", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, чому українські військові не можуть збивати всі керовані авіабомби.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що окупанти можуть почати регулярно атакувати Україну керованими авіабомбами вагою 1500 кг.

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