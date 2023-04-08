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Росія може почати атакувати керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кілограмів, - Ігнат

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Субота 08 квітня 2023 16:15
Росія може почати атакувати керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кілограмів, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська можуть розпочати регулярно атакувати Україну керованими бомбами вагою 1500 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, окупанти атакують керованими бомбами по всій лінії фронту - від Чернігівської області до півдня.

Речник зазначив, що напередодні з'явилася інформація, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу перевіряв один з оборонних заводів і говорив про лінійку виробництва на 2023 рік із планами виготовлення 1500-тонних бомб, які оснастять крилами та GPS-навігацією.

Такі бомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення або ж від кордону з Україною. Тому ці літаки наразі нічим дістати.

"Нам потрібні засоби, які можуть протистояти та збивати носії. Це системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки F-16 або інші літаки четвертого покоління", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти застосовують керовані авіабомби по всій лінії фронту. Аби протистояти цьому, необхідні засоби, які б допомагали знищувати авіацію ворога на великих відстанях.

Також раніше ми писали, що росіяни використовують на Бахмутському напрямку вдосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500.

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