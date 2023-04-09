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У Повітряних силах пояснив, чому ЗСУ не можуть збивати всі керовані авіабомби Росії

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Неділя 09 квітня 2023 20:40
У Повітряних силах пояснив, чому ЗСУ не можуть збивати всі керовані авіабомби Росії Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російські керовані авіабомби можна збивати зенітними ракетами. Однак такі дії можуть вичерпати українські запаси і залишити небо над Україною беззахисним від російських крилатих ракет, літаків і вертольотів.

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Зрозуміло, що і бомба, яка летить за інерцією, спущена з літака з великої висоти, вона планує, вона має крила, летить, її теж можна, начебто, збивати. Але де взяти стільки засобів? Запаси не нескінченні. Щоб збивати бомбу, потрібна зенітна ракета, така, якою збивають сьогодні крилаті ракети, літаки противника тощо", - заявив він.

За словами Ігната, росіяни щодня застосовують приблизно по 20 ракет.

"Якщо ми зараз порахуємо, скільки знадобиться ракет, адже і не одну ракету треба (на одну бомбу - ред.), по бомбі поцілити не так і просто, тоді є загроза того, що у нас просто не вистачить озброєння для того, щоб протидіяти РФ уже всередині країни", - заявив він.

Ігнат зазначив, що основне завдання Повітряних сил - не допустити появи в українському небі ворожих літаків і вертольотів.

"Коли вони з'являються і вже кидають бомби вільного падіння, то, повірте, апокаліпсис буде в рази більшим, якщо таке станеться. Тому Повітряні сили мають забезпечити зенітно-ракетне, вимушене прикриття повітряного простору", - пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше Гнат заявляв, що росіяни можуть почати регулярно атакувати Україну керованими авіабомбами вагою 1500 кілограмів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти застосовують керовані авіабомби по всій лінії фронту. Щоб протистояти цьому, потрібні кошти, які б допомагали знищувати авіацію ворога на великих відстанях.

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