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Россия атакует Украину управляемыми авиабомбами: Ермак объяснил, что нужно для защиты

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия в войне против Украины начала использовать управляемые авиабомбы. У наших защитников пока нет достаточного количества средств для уничтожения всех таких целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Управляемые авиабомбы - это очередной инструмент российских террористов, которым они убивают гражданских украинцев", - написал он.

Так, российская авиация использует управляемые авиабомбы на всех участках фронта, обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает людей.

"Нам нужна современная авиация и ПРО, чтобы спасти украинцев и не дать врагу больше возможностей для использования управляемых авиабомб", - добавил руководитель ОП.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, почему украинские военные не могут сбивать все управляемые авиабомбы.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что оккупанты могут начать регулярно атаковать Украину управляемыми авиабомбами весом 1500 кг.

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