"Б'ємо тільки по військових": в РФ зробили цинічну заяву щодо загибелі дітей у Кривому Розі

Російська Федерація завжди б'є лише по військових об'єктах, так було і під час обстрілу Кривого Рогу.

Кривий Ріг

Під час спілкування з журналістами у Пєскова запитали про те, чи могла російська розвідка помилитись з даними під час ракетного удару по Кривому Рогу. Адже вже відомо, що там загинули 20 людей, 9 з яких - діти.

На що Пєсков порадив вірити лише заявам російського Міноборони, адже Росія не б'є по цивільних об'єктах.

"Тут я пропоную орієнтуватися цілком і повністю на заяву нашого міністерства оборони. Наші військові б'ють виключно по військових або навколовоєнних цілях. Жодних ударів по соціальних об'єктах не завдавалося", - заявив Пєсков.

Варто зауважити, що відразу після масованого обстрілу Кривого Рогу 4 квітня росіяни вигадали своє виправдання вбивству українських дітей. Тоді вони заявили, що били ракетою у фугасному спорядженні у по проведення наради українських військових.

Перемир'я

Також у Пєскова запитали про те, чи підтримує Росія та російський диктатор Володимир Путін перемир'я з Україною. Речник Кремля відповів, що Путін підтримує цю ідею, але "для цього потрібно вирішити низку питань, а поки вони висять у повітрі".

Варто зауважити, що раніше в Кремлі заявляли, що енергетичне перемир'я з Україною нібито діє з 18 березня. Водночас ми писали, що за посередництва США, Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.

Однак попри такі заяви росіяни вже декілька разів порушували його.

Цікаво і те, що для припинення вогню в Чорному морі РФ вимагає зняти обмеження зі своїх експортерів агропродукції, зокрема, підключити до SWIFT "Россельхозбанк".

Детально про те, чому Путін посилює удари по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.