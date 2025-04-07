"Б'ємо тільки по військових": в РФ зробили цинічну заяву щодо загибелі дітей у Кривому Розі
Російська Федерація завжди б'є лише по військових об'єктах, так було і під час обстрілу Кривого Рогу.
Таку цинічну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Кривий Ріг
Під час спілкування з журналістами у Пєскова запитали про те, чи могла російська розвідка помилитись з даними під час ракетного удару по Кривому Рогу. Адже вже відомо, що там загинули 20 людей, 9 з яких - діти.
На що Пєсков порадив вірити лише заявам російського Міноборони, адже Росія не б'є по цивільних об'єктах.
"Тут я пропоную орієнтуватися цілком і повністю на заяву нашого міністерства оборони. Наші військові б'ють виключно по військових або навколовоєнних цілях. Жодних ударів по соціальних об'єктах не завдавалося", - заявив Пєсков.
Варто зауважити, що відразу після масованого обстрілу Кривого Рогу 4 квітня росіяни вигадали своє виправдання вбивству українських дітей. Тоді вони заявили, що били ракетою у фугасному спорядженні у по проведення наради українських військових.
Перемир'я
Також у Пєскова запитали про те, чи підтримує Росія та російський диктатор Володимир Путін перемир'я з Україною. Речник Кремля відповів, що Путін підтримує цю ідею, але "для цього потрібно вирішити низку питань, а поки вони висять у повітрі".
Варто зауважити, що раніше в Кремлі заявляли, що енергетичне перемир'я з Україною нібито діє з 18 березня. Водночас ми писали, що за посередництва США, Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.
Однак попри такі заяви росіяни вже декілька разів порушували його.
Цікаво і те, що для припинення вогню в Чорному морі РФ вимагає зняти обмеження зі своїх експортерів агропродукції, зокрема, підключити до SWIFT "Россельхозбанк".
Детально про те, чому Путін посилює удари по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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