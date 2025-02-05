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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Фото: росіяни запустили в напрямку України ударні БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи ввечері 5 лютого запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 21:00 з північно-східного, східного та південного напрямків.

Близько 22:00 дрони вже фіксувалися у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

О 22:58 Повітряні сили повідомили про наближення ворожого БпЛА до міста Кропивницький зі сходу.

Станом на 23:03, ворожі дрони рухалися:

  • на південному заході Сумської області курсом на захід і південний-захід;
  • у центрі Кіровоградської області, курс - західний;
  • на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс - північний;
  • на півдні та півночі Харківської області, курс - північний/південний;
  • на сході Київської області, курс - південний.

Також оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу в Черкаському, Золотоніському районах та Звенигородському районах Черкаської області.

О 23:23 військові повідомили про наближення ворожого ударного БпЛА в напрямку Харкова з північного заходу.

О 23:32 повідомили про ворожий ударний БпЛА над Сумами. У місті чутно вибухи.

За останніми даними військових, станом на 23:45, ворожі дрони рухалися:

  • на південному заході Сумської області, курсом на захід/південний-захід/північний-захід;
  • на південному заході Кіровоградської області, курс - західний/південно-західний;
  • на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс - північний/східний;
  • на межі Полтавської та Чернігівської областей, курс - південний/південно-західний;
  • на сході Черкаської області, курс - південний.

Станом на 00:14 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Обстріли Росії

Армія російських загарбників продовжує обстрілювати Україну ракетами, керованими авіабомбами (КАБами) та ударними дронами.

Ввечері 5 лютого росіяни вдарили КАБами по Новопавлівській громаді Дніпропетровської області. На місці прильотів є постраждалі серед місцевого населення.

Вдень терористи атакували місто Південне в Одеській області. Є загиблі й постраждалі.

Тим часом Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю масовано атакують безпілотники. З цього міста агресор щодня запускає "Шахеди" в напрямку України.

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Атака дронів