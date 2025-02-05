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У мережі пишуть про вибухи у Приморсько-Ахтарську, звідки РФ запускає "Шахеди"

Приморсько-Ахтарськ, Росія, Середа 05 лютого 2025 22:17
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У мережі пишуть про вибухи у Приморсько-Ахтарську, звідки РФ запускає "Шахеди" Фото: у мережі пишуть про вибухи у Приморсько-Ахтарську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю ввечері 5 лютого лунають вибухи. Саме звідси росіяни постійно запускають ударні дрони "Шахед" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Як пишуть у мережі, у Приморсько-Ахтарську лунають вибухи та сирени. По всій території Краснодарського краю оголошена безпілотна небезпека. Росіяни заявляють про роботу ППО.

Коваленко нагадав, що саме з Приморсько-Ахтарська росіяни постійно запускають по Україні "Шахеди".

Вибухи у Росії

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у ніч проти 5 лютого пролунали вибухи на тлі повітряної атаки, і працювали сили та засоби ППО. Через дроновий удар сталася пожежа на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.

В ніч на 3 лютого дрони атакували низку регіонів Росії. Зокрема, під атакою опинився газопереробний завод під Астраханню.

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