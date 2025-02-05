У мережі пишуть про вибухи у Приморсько-Ахтарську, звідки РФ запускає "Шахеди"
У Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю ввечері 5 лютого лунають вибухи. Саме звідси росіяни постійно запускають ударні дрони "Шахед" по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Як пишуть у мережі, у Приморсько-Ахтарську лунають вибухи та сирени. По всій території Краснодарського краю оголошена безпілотна небезпека. Росіяни заявляють про роботу ППО.
Коваленко нагадав, що саме з Приморсько-Ахтарська росіяни постійно запускають по Україні "Шахеди".
Вибухи у Росії
Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у ніч проти 5 лютого пролунали вибухи на тлі повітряної атаки, і працювали сили та засоби ППО. Через дроновий удар сталася пожежа на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.
В ніч на 3 лютого дрони атакували низку регіонів Росії. Зокрема, під атакою опинився газопереробний завод під Астраханню.
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