У мережі пишуть про вибухи у Приморсько-Ахтарську, звідки РФ запускає "Шахеди"

Фото: у мережі пишуть про вибухи у Приморсько-Ахтарську (Getty Images)

У Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю ввечері 5 лютого лунають вибухи. Саме звідси росіяни постійно запускають ударні дрони "Шахед" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.