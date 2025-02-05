Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские террористы вечером 5 февраля запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые группы БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 с северо-восточного, восточного и южного направлений.
Около 22:00 дроны уже фиксировались в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В 22:58 Воздушные силы сообщили о приближении вражеского БПЛА к городу Кропивницкий с востока.
По состоянию на 23:03, вражеские дроны двигались:
Также объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах Черкасской области.
В 23:23 военные сообщили о приближении вражеского ударного БпЛА в направлении Харькова с северо-запада.
В 23:32 сообщили о вражеском ударном БпЛА над Сумами. В городе слышны взрывы.
Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:45, вражеские дроны двигались:
По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Армия российских захватчиков продолжает обстреливать Украину ракетами, управляемыми авиабомбами (КАБами) и ударными дронами.
Вечером 5 февраля россияне атаковали управляемыми авиабомбами Новопавловскую общину Днепропетровской области. На месте прилетов есть пострадавшие среди местного населения.
Днем террористы атаковали город Южное в Одесской области. Есть погибшие и пострадавшие.
Тем временем Приморско-Ахтарск Краснодарского края массированно атакуют беспилотники. Из этого города агрессор ежедневно запускает "Шахеды" в направлении Украины.
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