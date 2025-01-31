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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Фото: Україна під атакою російських дронів типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи атакують Україну ударними-дронами типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, станом на 22:13 ворожі дрони БпЛА рухалися на півдні Сумської області на захід та схід.

Також оголошено загрозу застосування ударних безпілотників для Запорізької області.

Станом на 23:23, за даними військових, ворожі дрони рухалися:

  • у центральній частині Харківської області рухаються у південно-східному напрямку;
  • на заході Харківської та сході Полтавської областей рухаються у західному напрямку;
  • на сході Сумської області, курс західний;
  • на південному сході Чернігівської області, курс південний (вектор руху Лубни).

Станом на 23:11 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ракетний удар по Одесі

В п'ятницю, 31 січня, близько 20:00 російський агресор вдарив балістичними ракетами по Одесі.

Внаслідок атаки постраждала низка будівель у центрі міста, зокрема готель "Брістоль".

Неподалік від місця прильоту ракет перебували норвезькі дипломати.

Більш детально про наслідки обстрілу історичного району Одеси - читайте у нашому авторському матеріалі.

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Війна в УкраїніАтака дронів