Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Ракетний удар по Одесі

В п'ятницю, 31 січня, близько 20:00 російський агресор вдарив балістичними ракетами по Одесі.

Внаслідок атаки постраждала низка будівель у центрі міста, зокрема готель "Брістоль".

Неподалік від місця прильоту ракет перебували норвезькі дипломати.

Більш детально про наслідки обстрілу історичного району Одеси - читайте у нашому авторському матеріалі.

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