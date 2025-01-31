Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Російські терористи атакують Україну ударними-дронами типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, станом на 22:13 ворожі дрони БпЛА рухалися на півдні Сумської області на захід та схід.
Також оголошено загрозу застосування ударних безпілотників для Запорізької області.
Станом на 23:23, за даними військових, ворожі дрони рухалися:
Станом на 23:11 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
В п'ятницю, 31 січня, близько 20:00 російський агресор вдарив балістичними ракетами по Одесі.
Внаслідок атаки постраждала низка будівель у центрі міста, зокрема готель "Брістоль".
Неподалік від місця прильоту ракет перебували норвезькі дипломати.
Більш детально про наслідки обстрілу історичного району Одеси - читайте у нашому авторському матеріалі.
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